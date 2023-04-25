Канода (Рашкевич) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канода (Рашкевич) Татьяна Николаевна

Место рождения

Озерщина, Речицкий район, Гомельская область

Дата рождения

29.03.1968

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1968

Отец: Рашкевич Николай Якимович

Мать: Рашкевич (Янкович) Наталья Андреевна

Озерщина, Речицкий район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канода Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
13.08.1986

Сын: Канода Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Канода Николай Алексеевич

Озерщина, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
31.08.1987

Сын: Канода Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Канода Николай Алексеевич

Озерщина, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.01.1991

Дочь: Ланг (Канода) Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Канода Николай Алексеевич

Озерщина, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
04.05.1994

Сын: Канода Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Канода Николай Алексеевич

Озерщина, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
20.10.2000

Сын: Канода Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Озерщина, Речицкий район, Гомельская область

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