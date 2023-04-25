Канода (Рашкевич) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения29.03.1968
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1986
Сын: Канода Виталий Николаевич
Отец ребёнка: Канода Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
31.08.1987
Сын: Канода Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Канода Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
15.01.1991
Дочь: Ланг (Канода) Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Канода Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
04.05.1994
Сын: Канода Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Канода Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
20.10.2000
Сын: Канода Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: не указан