Кокорев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.02.1881
Дата смертиОколо 27.02.1934
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1881
Отец: Кокорев Иван Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорев Иван
Мать ребёнка: Кокорева Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бурмистрова (Кокорева) Дарья
Мать ребёнка: Кокорева Евдокия Ивановна
Бракосочетание
23.11.1898
Рождение ребёнка
07.03.1905 ст.
Сын: Кокорев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Кокорева Евдокия Ивановна
Попасово, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Около 27.02.1934
Причина смерти: смятие органов груди и живота (задавили поездом)