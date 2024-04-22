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Кокорев Михаил Иванович

Место рождения

Алешня, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около ?.02.1881

Дата смерти

Около 27.02.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.02.1881

Отец: Кокорев Иван Трофимович

Мать: не указана

Алешня, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорев Иван

Мать ребёнка: Кокорева Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бурмистрова (Кокорева) Дарья

Мать ребёнка: Кокорева Евдокия Ивановна

Бракосочетание
23.11.1898

Жена: Кокорева Евдокия Ивановна

Алешня, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
07.03.1905 ст.

Сын: Кокорев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Кокорева Евдокия Ивановна

Попасово, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Смерть
Около 27.02.1934
Причина смерти: смятие органов груди и живота (задавили поездом)

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