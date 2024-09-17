Силов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Силов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Силова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Силова) Валентина Николавена
Мать ребёнка: Силова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Силова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Силова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Силова) Зинаида Николавена
Мать ребёнка: Силова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Силова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тревогина (Силова) Галина Николавена
Мать ребёнка: Силова Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно