Силов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Силов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Силова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Силова) Валентина Николавена

Мать ребёнка: Силова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Силова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Силова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Силова) Зинаида Николавена

Мать ребёнка: Силова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Силов Глеб Николаевич

Мать ребёнка: Силова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тревогина (Силова) Галина Николавена

Мать ребёнка: Силова Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно

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