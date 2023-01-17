Гвоздева (Шнырикова) Прасковья Яковлевна
Место рожденияМогилевская область
Дата рождения05.01.1885
Дата смерти24.09.1978
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1885
Могилевская область
Рождение ребёнка
08.09.1921
Сын: Гвоздов Виктор Тимофеевич
Отец ребёнка: Гвоздов Тимофей Михеевич
Деревня Долгий Мох
Рождение ребёнка
14.09.1926
Дочь: Гвоздева Зоя Тимофеевна
Отец ребёнка: Гвоздов Тимофей Михеевич
Могилев, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гвоздов Аркадий Тимофеевич
Отец ребёнка: Гвоздов Тимофей Михеевич
Смерть
24.09.1978
Ленинград