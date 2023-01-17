Гвоздева (Шнырикова) Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГвоздева (Шнырикова) Прасковья Яковлевна

Гвоздева (Шнырикова) Прасковья Яковлевна

avatar

Место рождения

Могилевская область

Дата рождения

05.01.1885

Дата смерти

24.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1885

Отец: Шныриков Яков Януарьевич

Мать: Шнырикова Степанида Григорьевна

Могилевская область
Рождение ребёнка
08.09.1921

Сын: Гвоздов Виктор Тимофеевич

Отец ребёнка: Гвоздов Тимофей Михеевич

Деревня Долгий Мох
Рождение ребёнка
14.09.1926

Дочь: Гвоздева Зоя Тимофеевна

Отец ребёнка: Гвоздов Тимофей Михеевич

Могилев, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гвоздов Тимофей Михеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гвоздов Аркадий Тимофеевич

Отец ребёнка: Гвоздов Тимофей Михеевич

Смерть
24.09.1978
Ленинград
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close