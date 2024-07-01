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Подкорытов Иван Никифорович

Место рождения

Чудняково, Щучанский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

1836 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1886 г.р.

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Подкорытов Никифор Федорович

Мать: Подкорытова Лукия Матфиевна

Чудняково, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1883

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Подкорытова Мария Федотовна

Чудняково, Щучанский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Подкорытов Григорий Иванович

Мать ребёнка: Подкорытова Мария Федотовна

Смерть
Неизвестно

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