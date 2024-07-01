Подкорытов Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1883
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Подкорытова Мария Федотовна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Подкорытов Григорий Иванович
Мать ребёнка: Подкорытова Мария Федотовна
Смерть
Неизвестно