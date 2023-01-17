Железнова Настасья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Железнов Даниил Антонович
Отец ребёнка: Железнов Антон Ильич
Рублево, муниципальный округ Кунцево, Москва - город федерального значения
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Железнов Антон Ильич
Смерть
Неизвестно