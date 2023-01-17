Добронравова Наталья Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добронравова Наталья Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1872

Сын: Добронравов Василий Иванович

Отец ребёнка: Добронравов Иван Маркович

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
08.07.1874

Дочь: Грязева Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Добронравов Иван Маркович

Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
В семье Ивана Добронравова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добронравов Иван Маркович

Смерть
Неизвестно
Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти: рак
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