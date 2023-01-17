Добронравова Наталья Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1872
Сын: Добронравов Василий Иванович
Отец ребёнка: Добронравов Иван Маркович
Рождение ребёнка
08.07.1874
Дочь: Грязева Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Добронравов Иван Маркович
В семье Ивана Добронравова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: рак