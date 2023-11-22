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Шарыгина Анна Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

13.03.1923

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даниил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1876

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Шарыгин Иван Агафонович

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Шарыгин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шарыгин Иван Агафонович

Рождение ребёнка
31.10.1880

Сын: Шарыгин Александр Иванович

Отец ребёнка: Шарыгин Иван Агафонович

Рождение ребёнка
30.08.1893

Сын: Шарыгин Демид Иванович

Отец ребёнка: Шарыгин Иван Агафонович

Большое Шарыгино, Кикнурский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Шарыгин Иван Агафонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Шарыгин Иван Агафонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шарыгин Павел Иванович

Отец ребёнка: Шарыгин Иван Агафонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарыгин Иван Агафонович

Смерть
13.03.1923
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