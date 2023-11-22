Шарыгина Анна Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти13.03.1923
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Даниил
Рождение ребёнка
03.01.1876
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Шарыгин Иван Агафонович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Шарыгин Иван Агафонович
Рождение ребёнка
31.10.1880
Сын: Шарыгин Александр Иванович
Отец ребёнка: Шарыгин Иван Агафонович
Рождение ребёнка
30.08.1893
Отец ребёнка: Шарыгин Иван Агафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Шарыгин Иван Агафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Шарыгин Иван Агафонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шарыгин Иван Агафонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.03.1923