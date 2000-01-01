Неделко Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1984
Дочь: Вистелян Алла Васильевна
Мать ребёнка: Неделко Тамара Антонова
Рождение ребёнка
28.10.1985
Сын: Неделко Александр Васильевич
Мать ребёнка: Неделко Тамара Антонова
Рождение ребёнка
25.02.1989
Мать ребёнка: Неделко Тамара Антонова
Рождение ребёнка
19.10.1991
Дочь: Неделко Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Неделко Тамара Антонова