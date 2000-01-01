Неделко Василий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНеделко Василий Фёдорович

Неделко Василий Фёдорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1959

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1984

Дочь: Вистелян Алла Васильевна

Мать ребёнка: Неделко Тамара Антонова

Рождение ребёнка
28.10.1985

Сын: Неделко Александр Васильевич

Мать ребёнка: Неделко Тамара Антонова

Рождение ребёнка
25.02.1989

Сын: Неделко Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Неделко Тамара Антонова

Рождение ребёнка
19.10.1991

Дочь: Неделко Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Неделко Тамара Антонова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close