Косолапов Игорь Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2017
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косолапов Иван
Рождение ребёнка
20.02.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
18.08.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
Около 1995
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.02.1996
Мать ребёнка: не указана
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
2017