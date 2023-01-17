Косолапов Игорь Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапов Игорь Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Не указана

Дети

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Скрыто настройками приватности
1996 г.р.

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косолапов Иван

Мать: Косолапова Галина Ивановна

Рождение ребёнка
20.02.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
18.08.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Около 1995

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.02.1996

Сын: Косолапов Иван Игоревич

Мать ребёнка: не указана

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
2017
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