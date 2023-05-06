Алиев Гюльага Шовгат Оглы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлиев Гюльага Шовгат Оглы

Алиев Гюльага Шовгат Оглы

Место рождения

Село Буравар, Джалилабадский район, республика Азербайджан

Дата рождения

1934

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Буравар, Джалилабадский район, республика Азербайджан
Рождение ребёнка
15.04.1958

Сын: Алиев Эльхан Гюльага Оглы

Мать ребёнка: Алиева Мансума Мухамед Кызы

Село Буравар, Джалилабадский район, республика Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алиева Мансума Мухамед Кызы

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close