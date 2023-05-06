Алиев Гюльага Шовгат Оглы
Место рожденияСело Буравар, Джалилабадский район, республика Азербайджан
Дата рождения1934
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Село Буравар, Джалилабадский район, республика Азербайджан
Рождение ребёнка
15.04.1958
Сын: Алиев Эльхан Гюльага Оглы
Мать ребёнка: Алиева Мансума Мухамед Кызы
Село Буравар, Джалилабадский район, республика Азербайджан
Бракосочетание
Неизвестно