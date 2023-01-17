Щенников (Груданов) Юрий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щенников (Груданов) Юрий Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1953

Отец: не указан

Мать: Щенникова Антонина Матвеевна

Рождение ребёнка
20.10.1976

Сын: Груданов Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Щенникова Эльмира Аббасовна

Рождение ребёнка
01.04.1979

Дочь: Гасанова Оксана Юрьевна

Мать ребёнка: Щенникова Эльмира Аббасовна

Рождение ребёнка
25.06.1983

Сын: Щенников Денис Юрьевич

Мать ребёнка: Щенникова Эльмира Аббасовна

Рождение ребёнка
09.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Щенникова Эльмира Аббасовна

Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
10.12.1986

Дочь: Шапошникова Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Щенникова Эльмира Аббасовна

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