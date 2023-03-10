Неизвестно (Дубовик) Феодора Петровна
Место рождения
Дата рождения12.09.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1869
МК г.Сосница, Церк. Вознес. госп-го, 1869. ГАЧО,
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
13.09.1869
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. госп-го, 1869. ГАЧО,
Бракосочетание
16.01.1891
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Вознес. Госп-го, 1891. ГАЧО,
Смерть
Неизвестно