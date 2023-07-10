Шурыгин Иван Никитин
Место рождения
Дата рождения1742 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.
Отец: Шурыгин Никита Козьмин
Мать: Шурыгина Фекла Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Шурыгин Ксенофонт Иванович
Мать ребёнка: Шурыгина Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1769 ст.
Дочь: (Шурыгина) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шурыгина Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1774 ст.
Мать ребёнка: Шурыгина Авдотья Григорьева
Рождение ребёнка
1780 ст.
Мать ребёнка: Шурыгина Авдотья Григорьева
Смерть
Неизвестно