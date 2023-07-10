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Шурыгин Иван Никитин

Место рождения

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.

Отец: Шурыгин Никита Козьмин

Мать: Шурыгина Фекла Федорова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шурыгина Авдотья Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Шурыгин Ксенофонт Иванович

Мать ребёнка: Шурыгина Авдотья Григорьева

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1769 ст.

Дочь: (Шурыгина) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шурыгина Авдотья Григорьева

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1774 ст.

Сын: Шурыгин Данила Иванович

Мать ребёнка: Шурыгина Авдотья Григорьева

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Шурыгин Дмитрей Иванович

Мать ребёнка: Шурыгина Авдотья Григорьева

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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