Шипицын Долмат Ларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Долмат Ларионович

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Место рождения

д. Бучанская Тарского уезда

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1806

Сын: Шипицын Алексей Долматович

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1809

Сын: Шипицын Степан Долматович

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына ?

Смерть
Неизвестно
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