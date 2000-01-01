Шипицын Долмат Ларионович
Место рожденияд. Бучанская Тарского уезда
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1806
Сын: Шипицын Алексей Долматович
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Рождение ребёнка
1809
Сын: Шипицын Степан Долматович
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Бучанская Тарского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына ?
Смерть
Неизвестно