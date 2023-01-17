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Сосенкова Ксения Давидовна

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Место рождения

Верхние Присады, город Тула, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1876

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхние Присады, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1872 по 1875

Сын: Сосенков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Сосенков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Сосенков Константин Николаевич

Отец ребёнка: Сосенков Николай Николаевич

Верхние Присады, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
13.06.1874

Дочь: Сосенкова Клавдия Николаевна

Отец ребёнка: Сосенков Николай Николаевич

Верхние Присады, город Тула, Тульская область
Крестные: тульский мещанин Александр Васильев Аксаментов и села Присад умершего священника Иоанна Тихомирова дочь Елизавета 17 июн 1874 Димитриевской церкви с.Казачьи Присады Тульского уезда Тульско... Показать все
Рождение ребёнка
1876 ст.

Дочь: Сосенкова Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Сосенков Николай Николаевич

Верхние Присады, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосенков Николай Николаевич

Смерть
1876
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