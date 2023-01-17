Сосенкова Ксения Давидовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1872 по 1875
Сын: Сосенков Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Сосенков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Сосенков Константин Николаевич
Отец ребёнка: Сосенков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
13.06.1874
Дочь: Сосенкова Клавдия Николаевна
Отец ребёнка: Сосенков Николай Николаевич
Крестные: тульский мещанин Александр Васильев Аксаментов и села Присад умершего священника Иоанна Тихомирова дочь Елизавета 17 июн 1874 Димитриевской церкви с.Казачьи Присады Тульского уезда Тульско... Показать все
Рождение ребёнка
1876 ст.
Дочь: Сосенкова Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Сосенков Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1876