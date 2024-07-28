Юрова (Есина) Елизавета Климентовна
Место рожденияМанаенки
Дата рождения03.09.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1889 ст.
Отец: Есин Климент Феодорович
Мать: Есина Анна Степановна
Манаенки
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1913
Отец ребёнка: Юров Федор Васильевич
Рождение ребёнка
12.08.1918 ст.
Сын: Юров Иван Федорович
Отец ребёнка: Юров Федор Васильевич
Рождение ребёнка
30.07.1921
Отец ребёнка: Юров Федор Васильевич
Смерть
Неизвестно