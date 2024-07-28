Юрова (Есина) Елизавета Климентовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрова (Есина) Елизавета Климентовна

Место рождения

Манаенки

Дата рождения

03.09.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1889 ст.

Отец: Есин Климент Феодорович

Мать: Есина Анна Степановна

Манаенки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юров Федор Васильевич

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Юров Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Юров Федор Васильевич

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1918 ст.

Сын: Юров Иван Федорович

Отец ребёнка: Юров Федор Васильевич

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.07.1921

Сын: Юров Владимир Федорович

Отец ребёнка: Юров Федор Васильевич

Манаенки, Арсеньевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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