Титов Владимир Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титов Владимир Георгиевич

Место рождения

Амурская область, Россия

Дата рождения

20.08.1926

Дата смерти

10.03.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Титова (Стрельцова) Галина

Работа или профессия
Неизвестно
Капитан парохода
Рождение ребёнка
29.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова (Стрельцова) Галина

Рождение ребёнка
25.12.1951

Сын: Титов Виктор

Мать ребёнка: Титова (Стрельцова) Галина

Рождение ребёнка
14.05.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Титова (Стрельцова) Галина

Смерть
10.03.1993
Похороны
Неизвестно

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