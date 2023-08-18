Титов Владимир Георгиевич
Место рожденияАмурская область, Россия
Дата рождения20.08.1926
Дата смерти10.03.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Капитан парохода
Рождение ребёнка
29.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Титова (Стрельцова) Галина
Рождение ребёнка
25.12.1951
Сын: Титов Виктор
Мать ребёнка: Титова (Стрельцова) Галина
Рождение ребёнка
14.05.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Титова (Стрельцова) Галина
Смерть
10.03.1993
Похороны
Неизвестно