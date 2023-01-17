Андреева Варвара Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1924
Сын: Андреев Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Андреев Матвей Андреевич
Завражье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Андреева Екатерина Матвеевна
Отец ребёнка: Андреев Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреев Матвей Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреев Василий Матвеевич
Отец ребёнка: Андреев Матвей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1983