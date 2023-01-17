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Андреева Варвара Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1924

Сын: Андреев Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Андреев Матвей Андреевич

Завражье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Андреева Екатерина Матвеевна

Отец ребёнка: Андреев Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Андреев Матвей Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Василий Матвеевич

Отец ребёнка: Андреев Матвей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Матвей Андреевич

Смерть
1983
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