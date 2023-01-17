(Синицына) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Синицына) Александра Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий

Мать: Марфа

Рождение ребёнка
14.10.1889

Дочь: Охезина Устинья (Никитична)

Отец ребёнка: Игошев Никита Семёнович

Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарапулова Наталья Ефимовна

Отец ребёнка: Синицын Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феденёва Дарья Ефимовна

Отец ребёнка: Синицын Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Змеева Анна Ефимовна

Отец ребёнка: Синицын Ефим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Синицын Ефим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синицын Ефим

Смерть
Неизвестно
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