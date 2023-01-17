(Синицына) Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
14.10.1889
Дочь: Охезина Устинья (Никитична)
Отец ребёнка: Игошев Никита Семёнович
Новотроицкое, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарапулова Наталья Ефимовна
Отец ребёнка: Синицын Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феденёва Дарья Ефимовна
Отец ребёнка: Синицын Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Змеева Анна Ефимовна
Отец ребёнка: Синицын Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Синицын Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Синицын Ефим
Смерть
Неизвестно