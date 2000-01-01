Чегодаева (Гладникова?) Федосия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Дочь: ?
Отец ребёнка: Чегодаев Григорий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Чегодаев ?
Отец ребёнка: Чегодаев Григорий
Рождение ребёнка
17.03.1911
Сын: Чегодаев Василий
Отец ребёнка: Чегодаев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чегодаев Григорий
Смерть
Неизвестно