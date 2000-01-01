Чегодаева (Гладникова?) Федосия Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаева (Гладникова?) Федосия Терентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Дочь: ?

Отец ребёнка: Чегодаев Григорий

Рождение ребёнка
1901

Сын: Чегодаев ?

Отец ребёнка: Чегодаев Григорий

Рождение ребёнка
17.03.1911

Сын: Чегодаев Василий

Отец ребёнка: Чегодаев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чегодаев Григорий

Смерть
Неизвестно
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