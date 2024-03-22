(Костякова) Домна Климонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Костякова) Домна Климонтова

(Костякова) Домна Климонтова

Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.01.1800

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1800

Отец: Костеков Климонт Ипатов

Мать: Ульяна Петрова

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 502 Метрическая книга церквей г. Епифани и уезда; г. Богородицка | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и у., Богородицка и у. 1800
Бракосочетание
19.01.1813

Муж: Зелепукин Николай

Ф. 3 Оп. 15 Д. 220 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1813
Рождение ребёнка
1821

Сын: Костяков Савостьян Николаев

Отец ребёнка: Зелепукин Николай

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Между 1850 и 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close