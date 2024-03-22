(Костякова) Домна Климонтова
Место рождения
Дата рождения08.01.1800
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.01.1800
Отец: Костеков Климонт Ипатов
Мать: Ульяна Петрова
Ф. 3 Оп. 15 Д. 502 Метрическая книга церквей г. Епифани и уезда; г. Богородицка | Государственный архив Тульской области | МК Епифани и у., Богородицка и у. 1800
Бракосочетание
19.01.1813
Муж: Зелепукин Николай
Ф. 3 Оп. 15 Д. 220 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицка и уезда 1813
Рождение ребёнка
1821
Сын: Костяков Савостьян Николаев
Отец ребёнка: Зелепукин Николай
Смерть
Между 1850 и 1858