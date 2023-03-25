Коломенкова Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коломенкова Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

11.08.1916

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коломенков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Семенов Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Семенов Василий Дорофеевич

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
02.03.1884

Сын: Семенов Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Семенов Василий Дорофеевич

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.11.1886

Дочь: Семенова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Семенов Василий Дорофеевич

Ольговка, Яйский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Василий Дорофеевич

Смерть
11.08.1916
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