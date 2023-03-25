Коломенкова Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти11.08.1916
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коломенков Андрей
Рождение ребёнка
1871
Сын: Семенов Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Семенов Василий Дорофеевич
Рождение ребёнка
02.03.1884
Сын: Семенов Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Семенов Василий Дорофеевич
Рождение ребёнка
17.11.1886
Дочь: Семенова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Семенов Василий Дорофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.08.1916