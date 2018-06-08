Клюев Артем Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюев Артем Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.2018

Пол

Мужской

Отец

1991 г.р.

Мать

1991 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.2018

Отец: Клюев Валерий

Мать: Клюева Виктория Валерьевна

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