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Мануилов Александр Иосифович

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Место рождения

Карымкары, Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

05.12.1960

Дата смерти

01.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1960

Отец: Мануилов Иосиф Федорович

Мать: Мануилова Зинаида Гавриловна

Карымкары, Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
30.03.1985

Сын: Мануилов Николай Александрович

Мать ребёнка: Мануилова Светлана Семеновна

Рождение ребёнка
14.08.1986

Дочь: Мануилова Нина Александровна

Мать ребёнка: Мануилова Светлана Семеновна

Рождение ребёнка
06.06.1993

Дочь: Мануилова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Мануилова Светлана Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мануилова Светлана Семеновна

Смерть
01.12.2004
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