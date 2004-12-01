Мануилов Александр Иосифович
Место рождения
Дата рождения05.12.1960
Дата смерти01.12.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1960
Рождение ребёнка
30.03.1985
Сын: Мануилов Николай Александрович
Мать ребёнка: Мануилова Светлана Семеновна
Рождение ребёнка
14.08.1986
Дочь: Мануилова Нина Александровна
Мать ребёнка: Мануилова Светлана Семеновна
Рождение ребёнка
06.06.1993
Дочь: Мануилова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Мануилова Светлана Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.2004