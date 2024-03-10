Эсаулова Наталия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭсаулова Наталия Петровна

Эсаулова Наталия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1899 ст.

Дата смерти

После 1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1899 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эсаулов Федор Иванович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
04.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эсаулов Федор Иванович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.11.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эсаулов Федор Иванович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Эсаулов Федор Иванович

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эсаулов Федор Иванович

Смерть
После 1948
Эсауловы, город Киров, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close