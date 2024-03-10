Эсаулова Наталия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1899 ст.
Дата смертиПосле 1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.11.1928
Рождение ребёнка
04.01.1930
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Рождение ребёнка
03.11.1933
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Рождение ребёнка
20.01.1941
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1948