Спешилов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спешилов Николай Иванович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

Около 1857 ст.

Дата смерти

Около 1917 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Около 1917 ст.
Омск, город Омск, Омская область
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