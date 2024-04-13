Небайкина (Федоровна) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитович Павел
Отец ребёнка: Небайкин Никита
Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 04.08.2020 16:26:25.
Бракосочетание
Между 1888 и 1896
Муж: Небайкин Никита
Рождение ребёнка
09.04.1897
Дочь: Никитична, Аникеева (Никитична) Мария
Отец ребёнка: Небайкин Никита
Архивная справка №511/8 от 10.12.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1 | Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1897 год | Государственный архив Сарато... Показать все
Рождение ребёнка
1902
Сын: Никитович Петр
Отец ребёнка: Небайкин Никита
Рождение ребёнка
27.09.1905
Дочь: Красовская (Никитична) Пелагея
Отец ребёнка: Небайкин Никита
Смерть
До 1943