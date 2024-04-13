Небайкина (Федоровна) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНебайкина (Федоровна) Мария

Небайкина (Федоровна) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1943

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 04.08.2020 16:26:25.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитович Павел

Отец ребёнка: Небайкин Никита

Объекты на которые ссылается эта заметка отсутствуют, поэтому они были созданы при запуске Проверки и исправления в 04.08.2020 16:26:25.
Бракосочетание
Между 1888 и 1896

Муж: Небайкин Никита

Рождение ребёнка
09.04.1897

Дочь: Никитична, Аникеева (Никитична) Мария

Отец ребёнка: Небайкин Никита

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Архивная справка №511/8 от 10.12.2019 | ОГУ ГАСО | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 1 | Метрическая книга Михаило-Архангельской церкви с. Широкий Буерак за 1897 год | Государственный архив Сарато... Показать все
Рождение ребёнка
1902

Сын: Никитович Петр

Отец ребёнка: Небайкин Никита

Широкий Буерак, Вольский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.09.1905

Дочь: Красовская (Никитична) Пелагея

Отец ребёнка: Небайкин Никита

Смерть
До 1943

Мы используем куки для улучшения работы сайта.