Иванникова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванникова Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Валуева Анастасия Прокопьевна

Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Иванников Иван Прокопьевич

Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Иванников Яков Прокопьевич

Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович

Рождение ребёнка
18.05.1902

Сын: Иванников Петр Прокопьевич

Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
22.11.1907

Сын: Иванников Николай Прокопьевич

Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Прокопий Иванович

Смерть
Неизвестно
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