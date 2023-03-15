Иванникова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Валуева Анастасия Прокопьевна
Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1890
Сын: Иванников Иван Прокопьевич
Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Иванников Яков Прокопьевич
Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1902
Сын: Иванников Петр Прокопьевич
Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович
Рождение ребёнка
22.11.1907
Сын: Иванников Николай Прокопьевич
Отец ребёнка: Иванников Прокопий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно