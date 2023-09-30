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Хорошилов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

04.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Хорошилов Иван Иннокентьевич

Мать: Мария Филипповна

Рождение ребёнка
20.04.1955

Дочь: Хорошилова Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Елагина Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
19.02.1963

Дочь: Хорошилова Марина Ивановна

Мать ребёнка: Елагина Александра Алексеевна

Смерть
04.01.1972

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