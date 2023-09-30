Хорошилов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти04.01.1972
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Хорошилов Иван Иннокентьевич
Мать: Мария Филипповна
Рождение ребёнка
20.04.1955
Дочь: Хорошилова Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Елагина Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
19.02.1963
Дочь: Хорошилова Марина Ивановна
Мать ребёнка: Елагина Александра Алексеевна
Смерть
04.01.1972