Волкова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Николай Иванович

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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