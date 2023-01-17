Волкова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Николай Иванович
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волков Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно