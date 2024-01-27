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Пашнин Николай Андреевич
Пашнин Николай Андреевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Дата смерти
1969
Пол
Мужской
Отец
Пашнин Андрей Степанович
1865 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец:
Пашнин Андрей Степанович
Мать: не указана
Смерть
1969
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