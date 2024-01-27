Пашнин Николай Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашнин Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Пашнин Андрей Степанович

Мать: не указана

Смерть
1969
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