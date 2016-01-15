Кибалова Мария Ивановна
Место рожденияУкраина, г. Краснодон
Дата рождения12.08.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Украина, г. Краснодон
Украина, г. Краснодон
Рождение ребёнка
31.10.1929
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Кибалов Фёдор
Украина
Украина
Смерть
Неизвестно
Бураковский хутор
Причина смерти: Болезнь | Бураковский хутор