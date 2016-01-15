Кибалова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кибалова Мария Ивановна

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Место рождения

Украина, г. Краснодон

Дата рождения

12.08.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Украина, г. Краснодон
Украина, г. Краснодон
Рождение ребёнка
31.10.1929

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Кибалов Фёдор

Украина
Украина
Смерть
Неизвестно
Бураковский хутор
Причина смерти: Болезнь | Бураковский хутор
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