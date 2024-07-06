Нефедьев Вячеслав Яковлевич 15.07.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Нефедьев Вячеслав Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1954

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1954

Отец: Нефедьев Яков Андреевич

Мать: Нефедьева Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нефедьева Людмила Валентиновна

Рождение ребёнка
03.02.1981

Сын: Нефедьев Евгений Вячеславович

Мать ребёнка: Нефедьева Людмила Валентиновна

Рождение ребёнка
12.12.1983

Сын: Нефедьев Павел Вячеславович

Мать ребёнка: Нефедьева Людмила Валентиновна

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