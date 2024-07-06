Нефедьев Вячеслав Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1954
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нефедьева Людмила Валентиновна
Рождение ребёнка
03.02.1981
Сын: Нефедьев Евгений Вячеславович
Мать ребёнка: Нефедьева Людмила Валентиновна
Рождение ребёнка
12.12.1983
Сын: Нефедьев Павел Вячеславович
Мать ребёнка: Нефедьева Людмила Валентиновна