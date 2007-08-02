Сапегина Виктория Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапегина Виктория Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.2007

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1975 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.2007

Отец: Сапегин Максим Анатольевич

Мать: Крет Наталья Викторовна

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