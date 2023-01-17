Тарасова (Максимишина) Галина Игоревна
Место рождения
Дата рождения11.02.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1986
Отец: Максимишин Игорь
Рождение ребёнка
05.08.2003
Дочь: Максимишина Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.01.2017
Сын: Тарасов Ростислав Игоревич
Отец ребёнка: Тарасов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тарасов Иван