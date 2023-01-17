Тарасова (Максимишина) Галина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Максимишина) Галина Игоревна

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Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

11.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1986

Отец: Максимишин Игорь

Мать: Максимишина Елена Васильевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
05.08.2003

Дочь: Максимишина Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.01.2017

Сын: Тарасов Ростислав Игоревич

Отец ребёнка: Тарасов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тарасов Степан Игоревич

Отец ребёнка: Тарасов Иван

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