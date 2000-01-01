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Арсентьев Александр
Арсентьев Александр
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.1963
Пол
Мужской
Отец
Арсентьев Василий
Мать
Арсентьева (Соколова) Таисья
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1963
Отец:
Арсентьев Василий
Мать:
Арсентьева Таисья
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