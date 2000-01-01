Арсентьев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арсентьев Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1963

Отец: Арсентьев Василий

Мать: Арсентьева Таисья

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