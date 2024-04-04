Музыкантова (Мальгина) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музыкантова (Мальгина) Надежда

Место рождения

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

08.04.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1954

Отец: Чумаров Иван

Мать: Мальгина (Мальгина) Мария Игнатьевна

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Родионова) Светлана

Отец ребёнка: Родионов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Музыкантов Владимир

Рождение ребёнка
15.07.1975

Сын: Родионов Дмитрий

Отец ребёнка: Родионов Михаил

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область

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