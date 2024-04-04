Музыкантова (Мальгина) Надежда
Место рождения
Дата рождения08.04.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1954
Отец: Чумаров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Родионова) Светлана
Отец ребёнка: Родионов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Музыкантов Владимир
Рождение ребёнка
15.07.1975
Сын: Родионов Дмитрий
Отец ребёнка: Родионов Михаил
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область