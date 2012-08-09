Чуприкова Анастасия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения14.10.1933
Дата смерти09.08.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1970
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Чуприков Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Чуприков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Доярка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.08.2012
Алферьево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область