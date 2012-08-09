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Чуприкова Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Сиданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

14.10.1933

Дата смерти

09.08.2012

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Сиданово, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.03.1970

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Чуприков Василий Иванович

Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Чуприков Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуприков Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Доярка
Место жительства
Неизвестно
Аксеново, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
09.08.2012
Алферьево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
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