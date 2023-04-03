Анна Глебова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Настасья Ермилова
Отец ребёнка: Ермил Степанов
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Хиония Ермилова
Отец ребёнка: Ермил Степанов
Рождение ребёнка
07.08.1837
Сын: Михей Ермилов
Отец ребёнка: Ермил Степанов
Рождение ребёнка
07.11.1838
Дочь: Матрёна Ермилова
Отец ребёнка: Ермил Степанов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Настасья Ермилова
Отец ребёнка: Ермил Степанов
Рождение ребёнка
29.07.1843
Дочь: Евдокия Ермилова
Отец ребёнка: Ермил Степанов
Рождение ребёнка
01.10.1844
Дочь: Параскева Ермилова
Отец ребёнка: Ермил Степанов
Рождение ребёнка
19.02.1847
Дочь: Дарья Ермилова
Отец ребёнка: Ермил Степанов
Рождение ребёнка
23.09.1851
Дочь: Ефросинья Ермилова
Отец ребёнка: Ермил Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермил Степанов
Смерть
Неизвестно