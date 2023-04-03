Анна Глебова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Глебова

Анна Глебова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Настасья Ермилова

Отец ребёнка: Ермил Степанов

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Хиония Ермилова

Отец ребёнка: Ермил Степанов

Рождение ребёнка
07.08.1837

Сын: Михей Ермилов

Отец ребёнка: Ермил Степанов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.11.1838

Дочь: Матрёна Ермилова

Отец ребёнка: Ермил Степанов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Настасья Ермилова

Отец ребёнка: Ермил Степанов

Рождение ребёнка
29.07.1843

Дочь: Евдокия Ермилова

Отец ребёнка: Ермил Степанов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.10.1844

Дочь: Параскева Ермилова

Отец ребёнка: Ермил Степанов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.02.1847

Дочь: Дарья Ермилова

Отец ребёнка: Ермил Степанов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.09.1851

Дочь: Ефросинья Ермилова

Отец ребёнка: Ермил Степанов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермил Степанов

Смерть
Неизвестно
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