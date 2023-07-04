Белянкин Григорий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белянкин Григорий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Около 1852

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Белянкин Григорий

Мать: Белянкина Наталья Петровна

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Белянкина Парасковья

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: Белянкина Парасковья

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Василиса Григорьевна

Мать ребёнка: Белянкина Парасковья

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Белянкин Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Белянкина Мария Матвеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1852
Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
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