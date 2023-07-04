Белянкин Григорий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиОколо 1852
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Белянкин Григорий
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Белянкина Парасковья
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Наталья Григорьевна
Мать ребёнка: Белянкина Парасковья
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Василиса Григорьевна
Мать ребёнка: Белянкина Парасковья
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Белянкин Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Белянкина Мария Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1852
Лубяны, Кадыйский муниципальный район, Костромская область