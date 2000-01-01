Воронова (Ельникова) Пелагея Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Ельникова) Пелагея Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1906 г.р.

Дети

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1951 г.р.
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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: Ельникова Аксинья

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1951

Сын: Воронов Александр Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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