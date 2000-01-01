Воронова (Ельникова) Пелагея Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: Ельникова Аксинья
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1951
Сын: Воронов Александр Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно