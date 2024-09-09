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Истомина Фекла Севостьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Стефан Михайлович

Рождение ребёнка
13.06.1822

Дочь: (Истомина) Акилина Стефавовна

Отец ребёнка: Истомин Стефан Михайлович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Истомин Стефан Стефанович

Отец ребёнка: Истомин Стефан Михайлович

Рождение ребёнка
04.12.1831

Дочь: (Истомина) Анна Стефавовна

Отец ребёнка: Истомин Стефан Михайлович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Истомина) Фекла Стефавовна

Отец ребёнка: Истомин Стефан Михайлович

Коростелёво, Мучкапский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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