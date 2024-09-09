Истомина Фекла Севостьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.06.1822
Дочь: (Истомина) Акилина Стефавовна
Отец ребёнка: Истомин Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Истомин Стефан Стефанович
Отец ребёнка: Истомин Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
04.12.1831
Дочь: (Истомина) Анна Стефавовна
Отец ребёнка: Истомин Стефан Михайлович
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Истомина) Фекла Стефавовна
Отец ребёнка: Истомин Стефан Михайлович
Смерть
Неизвестно