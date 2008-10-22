Шатохина (Коркина) Лидия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатохина (Коркина) Лидия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1931

Дата смерти

22.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1931

Отец: Коркин Андрон

Мать: Коркина Федора

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатохин Валентин Васильевич

Рождение ребёнка
01.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шатохин Валентин Васильевич

Рождение ребёнка
23.06.1964

Дочь: Ивашинникова (Шатохина) Маргарита Валентиновна

Отец ребёнка: Шатохин Валентин Васильевич

Смерть
22.10.2008
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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