Шатохина (Коркина) Лидия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1931
Дата смерти22.10.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1931
Отец: Коркин Андрон
Мать: Коркина Федора
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шатохин Валентин Васильевич
Рождение ребёнка
23.06.1964
Дочь: Ивашинникова (Шатохина) Маргарита Валентиновна
Отец ребёнка: Шатохин Валентин Васильевич
Смерть
22.10.2008
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно