Баранова Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1957

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1957

Отец: Ершов Николай Андреевич

Мать: не указана

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