Сарварова Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСарварова Галина Владимировна

Сарварова Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1946

Дата смерти

?.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1946

Отец: не указан

Мать: Мазина -

Рождение ребёнка
09.12.1965

Сын: Сарваров Владислав Явдатович

Отец ребёнка: Сарваров Явдат Вазетдинович

Рождение ребёнка
11.06.1973

Сын: Сарваров Александр Явдатович

Отец ребёнка: Сарваров Явдат Вазетдинович

Рождение ребёнка
24.01.1975

Сын: Сарваров Ян Явдатович

Отец ребёнка: Сарваров Явдат Вазетдинович

Смерть
?.10.2012

Мы используем куки для улучшения работы сайта.