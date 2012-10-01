Сарварова Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1946
Дата смерти?.10.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1946
Отец: не указан
Мать: Мазина -
Рождение ребёнка
09.12.1965
Сын: Сарваров Владислав Явдатович
Отец ребёнка: Сарваров Явдат Вазетдинович
Рождение ребёнка
11.06.1973
Сын: Сарваров Александр Явдатович
Отец ребёнка: Сарваров Явдат Вазетдинович
Рождение ребёнка
24.01.1975
Отец ребёнка: Сарваров Явдат Вазетдинович
Смерть
?.10.2012