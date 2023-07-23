Бугаенко Томара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.?
Рождение ребёнка
05.06.1961
Дочь: Кравченко Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Кравченко Сергей Ильич
Рождение ребёнка
27.10.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кравченко Сергей Ильич
Рождение ребёнка
31.01.1972
Сын: Кравченко Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Кравченко Сергей Ильич