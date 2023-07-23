Бугаенко Томара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаенко Томара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.?

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.?

Отец: Бугаенко Иван Васильевич

Мать: Лубенцева Екатерина Митрофановна

Рождение ребёнка
05.06.1961

Дочь: Кравченко Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Кравченко Сергей Ильич

Рождение ребёнка
27.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кравченко Сергей Ильич

Рождение ребёнка
31.01.1972

Сын: Кравченко Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Кравченко Сергей Ильич

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