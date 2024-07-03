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Кутенко Виктор

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Место рождения

хут. им. Володарского Дергачевский район Саратовская область.

Дата рождения

1940

Дата смерти

07.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Кутенко Александр

Мать: Кутенко (Бесшапошникова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутенко Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
11.01.1965

Сын: Кутенко Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1972

Сын: Кутенко Владимир

Мать ребёнка: не указана

Смерть
07.02.1990
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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