Кутенко Виктор
Место рожденияхут. им. Володарского Дергачевский район Саратовская область.
Дата рождения1940
Дата смерти07.02.1990
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Кутенко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
11.01.1965
Сын: Кутенко Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1972
Сын: Кутенко Владимир
Мать ребёнка: не указана
Смерть
07.02.1990
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно