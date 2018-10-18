Насыров Рафик Жавдатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Насыров Рафик Жавдатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1965

Дата смерти

18.10.2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1997 г.р.

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Насырова Лариса Анатольевна

Рождение ребёнка
31.12.1997

Сын: Насыров Евгений Рафикович

Мать ребёнка: Насырова Лариса Анатольевна

Смерть
18.10.2018
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