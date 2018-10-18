Насыров Рафик Жавдатович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1965
Дата смерти18.10.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Насырова Лариса Анатольевна
Рождение ребёнка
31.12.1997
Сын: Насыров Евгений Рафикович
Мать ребёнка: Насырова Лариса Анатольевна
Смерть
18.10.2018