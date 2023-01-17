Шевнина (Тупицына) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1890 ст.
Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
воспреемник: крестьянин дер. Бакалдовская Шевнин Ефрем Кириллович по невесте: крестьянин поч. *** Пантелеймон Авромов ***, крестьянин поч. Филиппа Хлопова Елизар *** Тупицын и *** *** **** Агафен Фи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно