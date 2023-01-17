Шевнина (Тупицына) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевнина (Тупицына) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
22.10.1890 ст.

Муж: Шевнин Евтропий (неточно) Артемович

Спас-Талица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
воспреемник: крестьянин дер. Бакалдовская Шевнин Ефрем Кириллович по невесте: крестьянин поч. *** Пантелеймон Авромов ***, крестьянин поч. Филиппа Хлопова Елизар *** Тупицын и *** *** **** Агафен Фи... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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